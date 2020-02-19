Долгополов снялся с Мастерса в Индиан-Уэллсе и турнира в Акапулько

Украинский теннисист Александр Долгополов снялся с турнира ATP серии Мастерс в Индиан-Уэллсе в связи с затянувшимся восстановлением после травмы.
Долгополов не сыграет на BNP Paribas Open, куда был заявлен по защищенному рейтингу. Украинец также снялся с соревнований в Акапулько на следующей неделе, где был первым в альтернативном списке.
Александр Долгополов не играет в туре ATP с мая 2018 года. В августе 2018 года и в июле 2019 года он перенес две операции на кисти, кроме того, в сезоне-2020 украинец пока еще не выступал из-за операции на ноге.
Источник — Большой теннис Украины
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