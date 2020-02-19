Ман Сити – Вест Хэм. Стартовые составы. Без Зинченко и Ярмоленко

В среду, 19 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» примет «Вест Хэм».
Поединок пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд. В них нет украинцев.
Александр Зинченко дисквалифицирован после удаления в предыдущем матче, а у Андрея Ярмоленко травма бедра.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Лапорт, Менди, Родриго, Де Брюйне, Давид Сильва, Бернардо, Габриэл Жезус.
«Вест Хэм»: Фабьянски, Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл, Масуаку, Райс, Ноубл, Соучек, Снодграсс, Антонио.
Источник — Sport.ua
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