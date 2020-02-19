Николай МАТВИЕНКО: «Матч с Бенфикой покажет, насколько мы готовы»

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики» (20 февраля):
«Сложно говорить, завтрашний матч с «Бенфикой» покажет, насколько мы готовы. В матчах, которые мы проводили на сборах, при всем уважении, соперники были не такого качества.
Каждый матч важен, мы хорошо подготовимся. Потом будет ответная встреча, перед ней нужно сделать задел».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.