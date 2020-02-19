Николай МАТВИЕНКО: «Матч с Бенфикой покажет, насколько мы готовы»

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики» (20 февраля):

«Сложно говорить, завтрашний матч с «Бенфикой» покажет, насколько мы готовы. В матчах, которые мы проводили на сборах, при всем уважении, соперники были не такого качества.

Каждый матч важен, мы хорошо подготовимся. Потом будет ответная встреча, перед ней нужно сделать задел».