Ман Сити может принять участие в Лиге чемпионов 2020/2021

Ранее «Манчестер Сити» был отстранен решением УЕФА от участия в Лиге чемпионов сезонов 2020/2021 и 2021/2022 за нарушение правил финансового фейр-плей.

Однако клуб не согласен с таким решением и намерен подать протест в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).

С учетом графика работы CAS, решение по делу «Сити» может быть принято аж в начале 2021 года. При ускоренном рассмотрении дела решение будет принято уже в начале июня текущего года.

При этом, если решение будет принято уже в 2021 году, «Манчестер Сити» может добиться временного приостановления дисквалификации и принять участие в Лиге чемпионов следующего сезона.

Если после этого апелляция «Сити» не будет удовлетворена, то клуб пропустит еврокубковые сезоны 2021/2022 и 2022/2023.