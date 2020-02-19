Ман Сити может принять участие в Лиге чемпионов 2020/2021

Все зависит от того, насколько долго будет рассматриваться апелляция клуба

  • 19.02.2020 20:47
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Ман Сити может принять участие в Лиге чемпионов 2020/2021
© twitter.com/ManCity

Ранее «Манчестер Сити» был отстранен решением УЕФА от участия в Лиге чемпионов сезонов 2020/2021 и 2021/2022 за нарушение правил финансового фейр-плей.

Однако клуб не согласен с таким решением и намерен подать протест в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).

С учетом графика работы CAS, решение по делу «Сити» может быть принято аж в начале 2021 года. При ускоренном рассмотрении дела решение будет принято уже в начале июня текущего года.

При этом, если решение будет принято уже в 2021 году, «Манчестер Сити» может добиться временного приостановления дисквалификации и принять участие в Лиге чемпионов следующего сезона.

Если после этого апелляция «Сити» не будет удовлетворена, то клуб пропустит еврокубковые сезоны 2021/2022 и 2022/2023.

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Источник — Reuters

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