Дубай. Сестры Киченок вышли в парный четвертьфинал

Сегодня сестры Людмила и Надежда Киченок в 1/8 финала турнира WTA в Дубае в парном разряде встречались с Йин-Йин Дуань и Вероникой Кудерментовой.
Украинский дуэт одержал тяжелую победу в напряженном трехсетовом матче. Матч продолжался 1 час и 46 минут.
1/8 финала
Людмила Киченок/Надежда Киченок – Йин-Йин Дуань/Вероника Кудерметова – 6:7 (3), 7:5, 10:7
В четвертьфинале соперницами сестер Киченок будет четвертый сеяный дуэт Габриэла Дабровски/Чжан Шуай.
Ранее во втором раунде сестры Киченок обыграли Дарью Юрак и Ярославу Шведову.
Источник — Sport.ua
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