Дубай. Сестры Киченок вышли в парный четвертьфинал

Сегодня сестры Людмила и Надежда Киченок в 1/8 финала турнира WTA в Дубае в парном разряде встречались с Йин-Йин Дуань и Вероникой Кудерментовой.

Украинский дуэт одержал тяжелую победу в напряженном трехсетовом матче. Матч продолжался 1 час и 46 минут.

1/8 финала

Людмила Киченок/Надежда Киченок – Йин-Йин Дуань/Вероника Кудерметова – 6:7 (3), 7:5, 10:7

В четвертьфинале соперницами сестер Киченок будет четвертый сеяный дуэт Габриэла Дабровски/Чжан Шуай.

Ранее во втором раунде сестры Киченок обыграли Дарью Юрак и Ярославу Шведову.