Бруну ЛАЖЕ: «Против Шахтера сложно играть»

Главный тренер «Бенфики» поделился ожиданиями от поединка с «Шахтером»

  • 19.02.2020 20:18
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Бруну ЛАЖЕ: «Против Шахтера сложно играть»
© УЕФА. Бруну Лаже

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже поделился ожиданиями от поединка с донецким «Шахтером» в 1/16 финала Лиги Европы:

– Как вы можете объяснить неудачное выступление «Бенфики» в последних матчах? Команда растеряла свое преимущество в чемпионате Португалии…
– Это не те результаты, на которые мы рассчитывали. Это не проблема отдельных игроков, это проблема коллектива. Мы будем готовы к завтрашней игре. Мы смотрим лишь вперед, не озираясь назад, чтобы быть готовыми к завтрашнему матчу.

– Кто является фаворитом вашей пары? Сейчас у вас очень сложный этап, ведь результаты «Бенфики» оставляют желать лучшего. Испытываете ли вы давление со стороны журналистов и болельщиков?
– В жизни может произойти все. Мы потеряли 6 очков в чемпионате. Мы на это не рассчитывали. Мы все – команда. У нас хороший и сильный коллектив. Мы должны показать, что мы – мужчины. «Шахтер» хорошо играет в еврокубках и показывает хорошие результаты. Против «Шахтера» будет сложно играть, но мы постараемся показать свои лучшие качества.

– Луиш Каштру подметил, что слабость «Бенфики» в центральных защитниках, которые пропускают забросы за спину. Согласны ли вы с его мнением?
– У Каштру есть мнение по поводу нашей игры. Он проанализировал игру и увидел проблемы. Но мы стараемся сделать нашу игру лучше. Мы знаем о наших проблемах. Когда мы прессингуем соперника, всегда есть риск, что нас могут поймать на контратаке. Мы продолжим следовать нашему стилю – прессингу. Но схема 4–3–3 дает пространство сопернику. У любой схемы есть свои плюсы и свои минусы.

– Как «Бенфика» будет играть против «Шахтера»?
– У нас плотный график игр. У нас всего по три дня между играми. Мы не будем ничего менять в нашей игре. Мы остаемся на первом месте в чемпионате Португалии. Мы стараемся восстанавливаться после игр. Мы продолжим использовать нашу схему и будем играть в ту игру, в которую привыкли.

– «Бенфика» играла в десяти финалах, у нее две победы в финалах еврокубков. Готовы ли вы на подвиг, чтобы выиграть титул?
– Мы смотрим вперед и хотим выигрывать каждую игру. К каждому матчу мы готовимся с особым рвением. Мы вышли в финал кубка Португалии. Мы настроены на то, чтобы дойти до финала и выиграть титул.

– Луиш Каштру пытался угадать, кто будет играть с Таарабтом в центре поля. А вы знаете, кто будет играть в стартовом составе «Шахтера»?
– Кто бы ни вышел в составе «Бенфики», важно, чтобы это были скоростные игроки. У нас много качественных творческих игроков. Угадать состав «Шахтера» сложно. Но мы знаем, как играет «Шахтер» и как строить свою игру.

– Что бы вы выбрали – проиграть «Шахтеру» и выиграть чемпионат или занять второе место в чемпионате и дойти до финала Лиги Европы?
– Мы хотим выиграть хотя бы один турнир из двух (смеется). Если я вам отвечу на один из этих вопросов, завтра меня может уволить президент клуба. Мы настроены только на победу.

– Будут ли завтра играть Флорентино и Сеферович? И на какой позиции будет играть Рафа?
– Мы еще не знаем, кто будет играть завтра. Наш состав вы узнаете завтра.

– Каковы ваши ожидания от поединка с «Шахтером»?
– Мы уважаем «Шахтер», он играл в Лиге чемпионов. Это очень сильный клуб. Мы хотим показать хорошую игру в завтрашнем матче.
Ранее я встретил своих двух коллег, который работают в футбольной академии «Бенфики» в Украине. Это показывает большую страсть к футболу. Я сам работал с маленькими детьми. Я отел бы вспомнить ситуацию с Марегой. К сожалению, расизм есть в мире. В прошлом году похожая ситуация была с Тайсоном. К сожалению, это происходит, а мы реагируем только в последний момент. Мы должны уделить больше внимания воспитанию, чтобы этого избежать. Футбол должен помочь расизму исчезнуть.

Михаил ШАПОВАЛОВ из Харькова

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Источник — Sport.ua

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