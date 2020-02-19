Адель ТААРАБТ: «Шахтер — очень сильный клуб»

Полузащитник «Бенфики» Адель Таарабт поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Шахтера», который состоится завтра, 20 февраля (начало – 19:55).
- С кем вам будет удобнее играть в центре поля?
- Все игроки «Бенфики» очень квалифицированные. Кто бы ни вышел рядом со мной ы центре поля, он будет играть на высоком уровне.
- Вы играли на этом уровне 8 лет назад, но затем в вашей карьере произошел некий спад…
- Я не смотрю назад, я смотрю только вперед. Я стараюсь улучшить свою игру. Если я нахожусь на этом месте, значит, это необходимо.
- Последние игры сложились для «Бенфики» неудачно. Почему так произошло, в чем проблема?
- Несмотря на отрицательные результаты, мы играли хорошо. В такие моменты на команду создается давление. Но мы очень хорошо себя чувствуем, мы готовы к завтрашнему матчу.
- Каковы ваши ожидания от поединка с «Шахтером»?
- Мы уважаем «Шахтер», он играл в Лиге чемпионов. Это очень сильный клуб. Мы хотим показать хорошую игру в завтрашнем матче.
Михаил ШАПОВАЛОВ из Харькова
Источник — Sport.ua
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