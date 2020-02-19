Пауло ФОНСЕКА: «В Киеве болельщики ждут команду, если она не выиграла»

Наставник «Ромы» готов к давлению

  • 19.02.2020 19:29
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Пауло ФОНСЕКА: «В Киеве болельщики ждут команду, если она не выиграла»
© ФК Рома. Паулу Фонсека

Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что главный тренер «Ромы» Пауло Фонсека может быть уволен в конце сезона, если не выведет команду в Лигу чемпионов.

Наставник «Ромы» признался, что готов к такому давлению:

«Я не понимаю негатива, который возникает в Риме. Когда я приходил, мне первым делом сказали, что здесь сложно из-за давления. Но если ты хочешь избежать давления, то не нужно идти в Серию А. 

В Киеве, например, если команда не выигрывает матч, то болельщики ждут игроков и тренера. Когда я не выигрываю, то критика нарастает, но так везде. Так что мне нужно принять это давление».

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Источник — TMW

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