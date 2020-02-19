ВИДЕО. Бенфика проверила газон в Харькове

Бенфика уже приехала в Украину для матча Лиги Европы с донецким Шахтером. Клуб из Лиссабона потренировался на стадионе в Харькове.
Напомним, первый поединок состоится в Харькове 20 февраля в 19:55.
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Источник — Sport.ua
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