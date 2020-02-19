ФОТО. Бенфика провела тренировку на ОСК Металлист

Португальская «Бенфика» провела тренировку на ОСК «Металлист» в Харькове накануне первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Шахтера».
Напомним, поединок «Шахтер» – «Бенфика» состоится в четверг, 20 февраля. Начало матча в 19:55.
ВИДЕО. Бенфика проверила газон в Харькове
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Источник — Sport.ua
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