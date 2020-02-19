Игрокам и тренерам УПЛ объяснили принципы работы VAR

Украинская ассоциация футбола провела семинар для тренерских штабов и капитанов команд УПЛ с объяснением принципов работы системы видеоассистента рефери VAR.

На лекции тренерам и футболистам пояснили, в каких эпизодах будет использоваться VAR, а также показали примеры из матчей Лиги чемпионов и разных европейских чемпионатов.

Система в полноценном режиме будет работать на двух матчах каждого тура УПЛ, а также в Кубке Украины. Дебют - 22-го февраля в игре «Динамо» - «Ворскла».

Ранее стал известен полный список матчей с участием VAR.