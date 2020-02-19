Евгений КОНОПЛЯНКА: «Настраиваюсь на Бенфику, как на финал против Реала»

Полузащитник «Бенфики» – о предстоящем матче против «Бенфики»

  • 19.02.2020 18:08
  • 1417 просмотров
  • 3 комментария
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Настраиваюсь на Бенфику, как на финал против Реала»
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Коноплянка

Полузащитник «Шахтер» Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики».

- Вряд ли я найду какие-то слова после Мистера. Он уже все рассказал. Но я постараюсь.
Неудачная серия не помешает «Бенфике», но может немного помочь нам. «Бенфика» может потерять уверенность. Нужно смотреть на свою игру. Мы играем дома, можем сыграть агрессивно. Мы можем поверить в свои силы, собраться, сконцентрироваться и добиться такого результата, которого мы хотим.

- Осенью вы не проходили сборы с «Шахтером», а сейчас прошли. Есть ли разница? Может быть, улучшилось взаимопонимание с партнерами?
- Я хорошо знал ребят еще по сборной, сыграл с ними много игр. Играл против них в чемпионате Украины. Они как мои соседи. На сборах был с ребятами каждый день, мы сблизились. У нас позитивная атмосфера.

- У «Бенфики» в разгаре чемпионат, а «Шахтер» еще не сыграл ни одного официального матча. Может ли это повлиять на результат игры?
- Соглашусь с Мистером в том, что физически «Бенфика» сильнее «Шахтера». Она проводит много игр. Но у нее были поражения. Завтра мы выйдем на поле и забудем о том, о чем мы сейчас говорим. Завтра я буду настраиваться на игру так, как будто играю финал против «Реала».

Михаил ШАПОВАЛОВ из Харькова

Напомним, первый поединок состоится в Харькове 20 февраля в 19:55.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    pl2012ua
    pl2012ua, 19.02.2020 19:15
    0
    опять "мистер"? без раболепия в шахтер не принимают?
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 19.02.2020 18:28
    -3
    Шахтар - тільки ПЕРЕМОГА.!!!
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.02.2020 18:25
    +3
    Попиз ... поговорить любит, да только с времен Днепра в основном ничем это не подкреплено.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.02.2020 18:25
    +3
    Попиз ... поговорить любит, да только с времен Днепра в основном ничем это не подкреплено.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 19.02.2020 19:15
    0
    опять "мистер"? без раболепия в шахтер не принимают?
    Ссылка
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