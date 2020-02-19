Сикан и Бондаренко - в заявке Шахтера на Бенфику и Десну

Команда прибыла в Харьков

  • 19.02.2020 17:50
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Сикан и Бондаренко - в заявке Шахтера на Бенфику и Десну
© shakhtar.com

19-го февраля «Шахтер» прибыл в Харьков, где команда сыграет против «Бенфики» в Лиге Европы, а также возобновит сезон УПЛ матчем с «Десной».

Отметим в заявке команды молодого хавбека Артема Бондаренко, который проявил себя во время сборов.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко.

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили, Додо.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Евгений Коноплянка, Тете, Марлос, Сергей Болбат, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Маркиньос Сиприано, Фернандо.

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан.
 
20 февраля, в 19:55 «Шахтер» ждет первая игра 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Бенфикой», а 23 февраля на ОСК «Металлист» «горняки» проведут поединок УПЛ с «Десной» (17:00).

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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