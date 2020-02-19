КАНДАУРОВ: «Разница между чемпионатами СССР и Украины была ощутимой»

Экс-игрок «Металлиста», «Бенфики» и сборной Украины Сергей Кандауров рассказал о разнице между чемпионатами СССР и Украины через призму начального этапа своей карьеры.

«Разница была ощутимой. В чемпионате СССР я только дебютировал, лишь на замену выходил. Мне тогда еще страшно было.

А в чемпионате Украины я уже играл в основном составе, как один из лидеров коллектива.

Скорее всего, если бы чемпионат СССР еще сохранялся, я бы еще пару лет выступал в дубле. А так молодые ребята из дубля «Металлиста» получили сумасшедший шанс. Думаю, что мы им воспользовались, потому что занимали 3-4 место в турнирной таблице. Тренер делал ставку на молодых ребят, и у нас все получалось», – сказал Кандауров.

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