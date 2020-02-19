КАНДАУРОВ: «Разница между чемпионатами СССР и Украины была ощутимой»

Экс-игрок «Металлиста» – о начале карьеры

  • 19.02.2020 17:58
  • 1744 просмотра
  • 2 комментария
КАНДАУРОВ: «Разница между чемпионатами СССР и Украины была ощутимой»
© ФК Металлист. Сергей Кандауров

Экс-игрок «Металлиста», «Бенфики» и сборной Украины Сергей Кандауров рассказал о разнице между чемпионатами СССР и Украины через призму начального этапа своей карьеры.

«Разница была ощутимой. В чемпионате СССР я только дебютировал, лишь на замену выходил. Мне тогда еще страшно было. 

А в чемпионате Украины я уже играл в основном составе, как один из лидеров коллектива.

Скорее всего, если бы чемпионат СССР еще сохранялся, я бы еще пару лет выступал в дубле. А так молодые ребята из дубля «Металлиста» получили сумасшедший шанс. Думаю, что мы им воспользовались, потому что занимали 3-4 место в турнирной таблице. Тренер делал ставку на молодых ребят, и у нас все получалось», – сказал Кандауров.

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Источник — Stargorod Sport

(2 голоса)

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Комментарии
    sahka1981
      sahka1981, 19.02.2020 18:32
    0
    Одно чемпионство в СССР как за 5 в Украине...
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    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 19.02.2020 18:20
    -1
    Так это во-всех бывших республиках Совка так стало, в Чехии и Словакии и во всех бывших республиках Югославии.
    Где было сразу равноценных команд набрать на высшую лигу?
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    sahka1981
      sahka1981, 19.02.2020 18:32
    0
    Одно чемпионство в СССР как за 5 в Украине...
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