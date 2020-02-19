Сергей КАНДАУРОВ: «Бенфика будет фаворитом в матчах с Шахтером»

Экс-игрок «Металлиста», «Бенфики» и сборной Украины Сергей Кандауров высказался о противостоянии «Шахтер» - «Бенфика» в Лиге Европы.
«Бенфика» - фаворит, это очевидно. У них идет чемпионат, а у нас нет. Плюс это новое для тренера Луиша Каштру, что у нас два месяца не играют, а готовятся».
«Отдаю «Бенфике» предпочтение именно из-за того, что идут официальные матчи. Стили игры двух команд похожи, но сейчас сложно говорить о форме «Шахтера», ведь команда в этом году только контрольные матчи проводит», - считает Кандауров.
Первый матч состоится 20-го февраля.
Источник — Stargorod Sport
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