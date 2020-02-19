ФОТО. Невеста Роналду похвасталась украшениями ценой в миллион евро

Красиво жить не запретишь

  • 19.02.2020 16:45
  • 3354 просмотра
  • 4 комментария
ФОТО. Невеста Роналду похвасталась украшениями ценой в миллион евро
© Инстаграм Джорджины Родригес

Испанская модель Джорджина Родригес, которая является невестой нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду похвасталась дорогими украшениями в инстаграме.

Испанское издание AS подсчитало, что общая стоимость аксессуаров составила около 1 млн евро. К примеру, кольцо с синим сапфиром и бриллиантовой огранкой стоит порядка 800 тыс. евро.

Напомним, Джорджина встречается с Роналду с 2016 года. Ранее сообщалось, что пара тайно поженилась в Марокко.

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Источник — As.com

(8 голосов)

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Комментарии
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 19.02.2020 17:42
    +1
    Люди вже зовсім...мільйони тратять на якісь цацки і носять на собі...
    Ссылка
    Couch
    online
      Couch, 19.02.2020 17:20
    -3
    Шикарная леди
    Ссылка
    Akella_147
    Akella_147, 19.02.2020 17:16
    +3
    Мечта гопника)
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 19.02.2020 17:08
    +3
    И что? Очень интересная спортивная новость...
    Ссылка
    Akella_147
    Akella_147, 19.02.2020 17:16
    +3
    Мечта гопника)
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 19.02.2020 17:08
    +3
    И что? Очень интересная спортивная новость...
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 19.02.2020 17:42
    +1
    Люди вже зовсім...мільйони тратять на якісь цацки і носять на собі...
    Ссылка
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