ФОТО. Невеста Роналду похвасталась украшениями ценой в миллион евро

Испанская модель Джорджина Родригес, которая является невестой нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду похвасталась дорогими украшениями в инстаграме.
Испанское издание AS подсчитало, что общая стоимость аксессуаров составила около 1 млн евро. К примеру, кольцо с синим сапфиром и бриллиантовой огранкой стоит порядка 800 тыс. евро.
Напомним, Джорджина встречается с Роналду с 2016 года. Ранее сообщалось, что пара тайно поженилась в Марокко.
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Источник — As.com
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