Юрген КЛОПП: «В Ливерпуле все будет иначе. Атлетико это почувствует»

Действующий обладатель кубка Лиги чемпионов «Ливерпуль» в первом матче плей-офф проиграл «Атлетико» в Мадриде 0:1, однако тренер Юрген Клопп уверен, что еще ничего не решено.

«У меня нет проблем с этим результатом. Мы оказывали на соперника хорошее давление, и нам лишь немного не хватило в завершающей стадии. Такое случается».

«Второй матч пройдет в Ливерпуле, и здесь все будет иначе. Атлетико это обязательно почувствует. Видел, что игроки соперника очень обрадовались своей победе. Я понимаю, важный успех для них, но еще ничего не окончено», - уверен Клопп.

Второй матч состоится 11-го марта.