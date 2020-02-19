Юрген КЛОПП: «В Ливерпуле все будет иначе. Атлетико это почувствует»

Тренер уверен, что команда может пройти дальше

  • 19.02.2020 15:55
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Юрген КЛОПП: «В Ливерпуле все будет иначе. Атлетико это почувствует»
© Skysports.com

Действующий обладатель кубка Лиги чемпионов «Ливерпуль» в первом матче плей-офф проиграл «Атлетико» в Мадриде 0:1, однако тренер Юрген Клопп уверен, что еще ничего не решено.

«У меня нет проблем с этим результатом. Мы оказывали на соперника хорошее давление, и нам лишь немного не хватило в завершающей стадии. Такое случается».

«Второй матч пройдет в Ливерпуле, и здесь все будет иначе. Атлетико это обязательно почувствует. Видел, что игроки соперника очень обрадовались своей победе. Я понимаю, важный успех для них, но еще ничего не окончено», - уверен Клопп.

Второй матч состоится 11-го марта.

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Источник — Sky Sports

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