Богдан БУТКО: «Переход в Лех – шанс вернуться в сборную Украины»

Бывший защитник «Шахтера» – о трансфере в польский клуб

  • 19.02.2020 15:29
  • 547 просмотров
  • 1 комментарий
Богдан БУТКО: «Переход в Лех – шанс вернуться в сборную Украины»
© Евгений Кравс. Богдан Бутко

Бывший защитник «Шахтера» Богдан Бутко обещает сделать все возможное, чтобы хорошо зарекомендовать себя в польской команде.
 
Переход в «Лех» это и возможность вернуться в сборную Украины?
— Безусловно. Но сначала нужно заиграть здесь, к чему я приложу все силы. Очень хочется попасть на Евро-2020 и быть полезным своей национальной команде.
 
— Не слышал твоего мнения о жеребьевке группового раунда для сине-желтых?
— Как минимум Нидерланды и Австрия очень сильные оппоненты. Впрочем, с тем, как сейчас играет сборная Украины, у нее есть все шансы добиться хорошего результата на предстоящем форуме.
 
— Завтра «Шахтер» сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики». Шансы пройти португальцев у горняков большие?
— Я бы расценил их как 50 на 50. это будет очень тяжелое противостояние для «Шахтера». Но если донетчане покажут свой лучший футбол на этот период времени, то шансы, конечно, увеличатся. Я буду переживать за своих бывших партнеров по команде, – сказал Бутко.

Напомним, последний раз Бутко выходил на поле в футболке сборной Украины 25 марта 2019 года в матче против Люксембурга. 

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    AЛВ
    online
      AЛВ, 19.02.2020 15:38
    0
    Удачі та перемог Бутку в 2020 році.!!!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 19.02.2020 15:38
    0
    Удачі та перемог Бутку в 2020 році.!!!
    Ссылка
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