Богдан БУТКО: «Переход в Лех – шанс вернуться в сборную Украины»

Бывший защитник «Шахтера» Богдан Бутко обещает сделать все возможное, чтобы хорошо зарекомендовать себя в польской команде.



— Переход в «Лех» это и возможность вернуться в сборную Украины?

— Безусловно. Но сначала нужно заиграть здесь, к чему я приложу все силы. Очень хочется попасть на Евро-2020 и быть полезным своей национальной команде.



— Не слышал твоего мнения о жеребьевке группового раунда для сине-желтых?

— Как минимум Нидерланды и Австрия очень сильные оппоненты. Впрочем, с тем, как сейчас играет сборная Украины, у нее есть все шансы добиться хорошего результата на предстоящем форуме.



— Завтра «Шахтер» сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики». Шансы пройти португальцев у горняков большие?

— Я бы расценил их как 50 на 50. это будет очень тяжелое противостояние для «Шахтера». Но если донетчане покажут свой лучший футбол на этот период времени, то шансы, конечно, увеличатся. Я буду переживать за своих бывших партнеров по команде, – сказал Бутко.

Напомним, последний раз Бутко выходил на поле в футболке сборной Украины 25 марта 2019 года в матче против Люксембурга.