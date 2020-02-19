Завацкая и Калинина попали в основу турнира в Акапулько

Украинские теннисистки Катарина Завацкая (№105 WTA) и Ангелина Калинина (№141 WTA) попали в список участниц основной сетки турнира международной серии в Акапулько.
Это стало возможно после отказа нескольких участниц.
Добавим, что по «защищенному» рейтингу на соревнованиях в Мексике выступит Катерина Бондаренко. Еще одна украинка Катерина Козлова отказалась от участия.
Турнир под названием «2020 Abierto Mexicano Telcel» пройдет с 24 по 29 февраля.
Ранее стало известно, что Завацкая, Цуренко и Калинина заявились на турнир WTA 125k в Индиан-Уэллс.
Источник — Большой теннис Украины
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