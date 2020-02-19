Завацкая и Калинина попали в основу турнира в Акапулько

Украинские теннисистки прошли в основную сетку после нескольких отказов

  • 19.02.2020 14:50
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Завацкая и Калинина попали в основу турнира в Акапулько
© БТУ. Катарина Завацкая

Украинские теннисистки Катарина Завацкая (№105 WTA) и Ангелина Калинина (№141 WTA) попали в список участниц основной сетки турнира международной серии в Акапулько.

Это стало возможно после отказа нескольких участниц.

Добавим, что по «защищенному» рейтингу на соревнованиях в Мексике выступит Катерина Бондаренко. Еще одна украинка Катерина Козлова отказалась от участия.

Турнир под названием «2020 Abierto Mexicano Telcel» пройдет с 24 по 29 февраля.

Ранее стало известно, что Завацкая, Цуренко и Калинина заявились на турнир WTA 125k в Индиан-Уэллс.

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Источник — Большой теннис Украины

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