Завацкая, Цуренко и Калинина заявились на турнир WTA 125k в Индиан-Уэллс

Украинские теннисистки Катарина Завацкая (№105 WTA), Леся Цуренко (№126 WTA) и Ангелина Калинина (№141 WTA) планируют сыграть на турнире WTA 125k в Индиан-Уэллс.

Соревнования пройдут с 2 по 8 марта.

Отметим, что Завацкая заявлена и в квалификацию более крупного турнира в Индиан-Уэллс (серии Premier Mandatory), который пройдет на неделю позже. Также в заявочном списке отборочного турнира присутствует и Катерина Козлова (№89 WTA).