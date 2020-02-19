Завацкая, Цуренко и Калинина заявились на турнир WTA 125k в Индиан-Уэллс

Украинские теннисистки Катарина Завацкая (№105 WTA), Леся Цуренко (№126 WTA) и Ангелина Калинина (№141 WTA) планируют сыграть на турнире WTA 125k в Индиан-Уэллс.
Соревнования пройдут с 2 по 8 марта.
Отметим, что Завацкая заявлена и в квалификацию более крупного турнира в Индиан-Уэллс (серии Premier Mandatory), который пройдет на неделю позже. Также в заявочном списке отборочного турнира присутствует и Катерина Козлова (№89 WTA).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.