Жозе МОУРИНЬО: «Играть без нападающего – не для меня»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал предстоящий первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига».

«Что я думаю о вариантах атакующей линии команды? Трой Пэрротт играть не готов, а Райан Сессеньон - не нападающий.

Играть без нападающего - не для меня. Травма Сон Хын Мина для нас серьезная потеря. Он для команды больше, чем просто снайпер. Он проделывает большой объем работы и заряжает всех энергией. Но у нас много игроков, чтобы его заменить.

Важно, что мы не зацикливаемся на этой проблеме, так как это ничем нам не поможет. Мы придумаем, как справиться с ситуацией, ведь мы делали это в прошлом», - сказал Моуриньо.

Матч «Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг» состоится сегодня, 19 февраля. Начало – в 22:00 по Киеву.

Лига чемпионов-2019/20: расписание, анонсы, трансляции и результаты