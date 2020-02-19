Жозе МОУРИНЬО: «Играть без нападающего – не для меня»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал предстоящий первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига».
«Что я думаю о вариантах атакующей линии команды? Трой Пэрротт играть не готов, а Райан Сессеньон - не нападающий.
Играть без нападающего - не для меня. Травма Сон Хын Мина для нас серьезная потеря. Он для команды больше, чем просто снайпер. Он проделывает большой объем работы и заряжает всех энергией. Но у нас много игроков, чтобы его заменить.
Важно, что мы не зацикливаемся на этой проблеме, так как это ничем нам не поможет. Мы придумаем, как справиться с ситуацией, ведь мы делали это в прошлом», - сказал Моуриньо.
Матч «Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг» состоится сегодня, 19 февраля. Начало – в 22:00 по Киеву.
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Источник — УЕФА
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