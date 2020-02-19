ВИДЕО. Невероятная скорость. Холанд чуть не побил мировой рекорд

Норвежец устроил сумасшедший забег

  • 19.02.2020 11:59
  • 5506 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Невероятная скорость. Холанд чуть не побил мировой рекорд
© twitter

19-летний форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отметился дублем в поединке Лиги чемпионов против ПСЖ (2:1).

В одной из атак дортмундцев Холанд пробежал по полю 60 метров за 6.64 секунды. Мировой рекорд составляет 6.34 секунды.

 

 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Iniesta-73.
      Iniesta-73., 19.02.2020 12:24
    +3
    А ничего, что ЛА-ты бегут 60 метров с низкого старта, а Холанд с ходу, да и 0,3 сек для 60 метров это более трёх метров, так что в итоге, Холанд бы проиграл рекордсмену около 10 м, хотя для футболиста у него великолепная скорость!
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 19.02.2020 12:16
    +4
    Просто зверь!
    Еще и отличная координация и мощный удар.
    Ссылка
    neberu
      neberu, 19.02.2020 12:11
    +9
    С такими габаритами и такая скорость,как норвежский лось
    Ссылка
    neberu
      neberu, 19.02.2020 12:11
    +9
    С такими габаритами и такая скорость,как норвежский лось
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 19.02.2020 12:16
    +4
    Просто зверь!
    Еще и отличная координация и мощный удар.
    Ссылка
    Iniesta-73.
      Iniesta-73., 19.02.2020 12:24
    +3
    А ничего, что ЛА-ты бегут 60 метров с низкого старта, а Холанд с ходу, да и 0,3 сек для 60 метров это более трёх метров, так что в итоге, Холанд бы проиграл рекордсмену около 10 м, хотя для футболиста у него великолепная скорость!
    Ссылка
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