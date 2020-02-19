ВИДЕО. Невероятная скорость. Холанд чуть не побил мировой рекорд

19-летний форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отметился дублем в поединке Лиги чемпионов против ПСЖ (2:1).
В одной из атак дортмундцев Холанд пробежал по полю 60 метров за 6.64 секунды. Мировой рекорд составляет 6.34 секунды.
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Источник — Sport.ua
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Еще и отличная координация и мощный удар.
Еще и отличная координация и мощный удар.
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