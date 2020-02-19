Барселона активирует клаусулу Лаутаро Мартинеса

«Барселона» намерена усилить свой состав нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом.
Как сообщает итальянская пресса, каталонский клуб активирует пункт об отступных за 22-летнего аргентинца. «Барселона» выплатит за него 111 миллионов евро.
Контракт Мартинеса с «Интером» истекает летом 2023 года.
В этом сезоне Мартинес забил 16 мячей и сделал 5 голевых передач в 29-ми матчах за «Интер».
Напомним, что Мартинеса также собирается купить «Реал».
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Источник — Calciomercato
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