Ливерпуль хочет подписать нападающего сборной Косово

Английский «Ливерпуль» хочет купить форварда немецкого «Вердера» и национальной сборной Косово Милота Рашицу.

По информации источника, 23-летний игрок идет вторым в шорт-листе англичан. Они перейдут к его кандидатуре, если не смогут договориться с нападающим «Лейпцига» Тимо Вернера.

Сообщается, что в контракте Рашицы прописана сумма отступных, которая составляет 38 миллионов евро.

Отметим, что в этом сезоне Милот Рашица забил 7 мячей в 18 матчах немецкой Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов выложить 58 млн евро за Вернера.