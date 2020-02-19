Ливерпуль хочет подписать нападающего сборной Косово

Английский «Ливерпуль» хочет купить форварда немецкого «Вердера» и национальной сборной Косово Милота Рашицу.
По информации источника, 23-летний игрок идет вторым в шорт-листе англичан. Они перейдут к его кандидатуре, если не смогут договориться с нападающим «Лейпцига» Тимо Вернера.
Сообщается, что в контракте Рашицы прописана сумма отступных, которая составляет 38 миллионов евро.
Отметим, что в этом сезоне Милот Рашица забил 7 мячей в 18 матчах немецкой Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов выложить 58 млн евро за Вернера.
Источник — Bild
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