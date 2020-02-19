Жозе БОТУ: «Шахтер создаст проблемы, к которым Бенфика не привыкла»

Глава селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту высказался относительно предстоящего соперничества «горняков» с «Бенфикой», которое состоится в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы провели два месяца без официальных матчей. Наша последняя игра состоялась еще 14 декабря. «Шахтер» провел хороший и сильный тренировочный сбор в Турции, хотя товарищеские матчи, в которых мы сыграли, не были такими, как бы нам хотелось с конкурентной точки зрения. У нас не было других альтернатив из-за отсутствия соперников должного уровня. Но у нас было больше времени на подготовку к этой игре, а потому и больше спокойствия».

«У «Шахтера» есть желание далеко продвинуться в Лиге Европы. Думаю, мы заслуживали продолжать борьбу в Лиге чемпионов. Мы провели одну последнюю игру в этом турнире на очень нетипичном уровне с решениями арбитров, которые были против нас. «Шахтер» ни в чем не уступал «Аталанте». Теперь мы собираемся двигаться в Лиге Европы, но всегда неизвестно, что впереди, так как мы не знаем точных кондиций команды после зимней паузы. «Бенфика» будет очень сильным испытанием. Это, конечно, был не тот соперник, которого мы желали в это время, но ничего не поделаешь».

«Шахтер» будет более свеж, но без соревновательного ритма, а «Бенфика», наоборот, находится в хорошем ритме, ведь проводит по два матча в неделю. Однако футболисты – не машины, а потому их усталость будет уравновешена с нашим отсутствием игровой практики. «Шахтер» - атакующая команда, мы всегда играем в свой футбол, с кем бы не приходилось соперничать. Победа будет хорошим результатом. Желательно добыть ее без пропущенных дома мячей».

«Не думаю, что некоторый спад «Бенфики» в национальном чемпионате скажется на европейских соревнованиях. Да, два поражения в трех матчах несут определенный контекст, но он не такой ненормальный, как вы думаете. Ненормальной была та серия побед, которая привела к повышенным ожиданиям со стороны болельщиков».

«Шахтер» создаст проблемы, к которым «Бенфика» не привыкла, но и «Бенфика» будет создавать нам проблемы, к которым мы не привыкли в чемпионате Украины. При нормальных условиях, думаю, это будет очень сбалансированная игра», - отметил Боту.

Напомним, первый матч «Шахтера» и «Бенфики» состоится в Харькове завтра, 20 февраля.