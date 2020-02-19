Черноморец подписал вратаря Виталия Мирного

Украинский футболист продолжит карьеру в одесском клубе

  • 19.02.2020 11:25
  • 464 просмотра
  • 0 комментариев
Черноморец подписал вратаря Виталия Мирного
© ФК Черноморец. Виталий Мирный

Одесский «Черноморец» заключил контракт с 27-летним вратарем Виталием Мирным. В команде «моряков» футболист будет выступать под № 30.

Ранее Мирный играл в юношеской команде «Кремень» (Кременчуг). Также выступал в клубах: «Левадия» (Таллин, Эстония), «Банга» (Гаргждай, Литва), «Черкасский Днепр» Черкассы, «Утенис» (Утена, Литва), ФК «Тернополь», «Горняк-Спорт» Горишни Плавни, «Нефтчи» Фергана и ФК «Андижан» (обе — Узбекистан).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Черноморец

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности