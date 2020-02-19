Черноморец подписал вратаря Виталия Мирного

Одесский «Черноморец» заключил контракт с 27-летним вратарем Виталием Мирным. В команде «моряков» футболист будет выступать под № 30.
Ранее Мирный играл в юношеской команде «Кремень» (Кременчуг). Также выступал в клубах: «Левадия» (Таллин, Эстония), «Банга» (Гаргждай, Литва), «Черкасский Днепр» Черкассы, «Утенис» (Утена, Литва), ФК «Тернополь», «Горняк-Спорт» Горишни Плавни, «Нефтчи» Фергана и ФК «Андижан» (обе — Узбекистан).
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Источник — ФК Черноморец
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