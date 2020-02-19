Сергей КОВАЛЕЦ: «Малиновский способен доставить проблемы Валенсии»

Украинский тренер Сергей Ковалец дал прогноз на предстоящий поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией».

«Стараюсь не пропускать матчи с участием «Аталанты», ведь там играет наш Руслан Малиновский. Даже выходя на замены, Руслан усиливает командные действия команды, которая борется за призовые места Серии А. Всегда находит моменты, старается действовать полезно, обострять игру в атаке. В недавнем выездном матче с «Фиорентиной» Руслан принес победу своей команде. Очень рад за него.

«Аталанта» - это тренерская команда. Отмечу стабильность состава и сыгранность, хороший контроль мяча, комбинационные действия. Присутствует игровой баланс, качественный переход из атаки в оборону – игроки «Аталанты» стараются сразу вступать в отбор. Эта команда играет в агрессивный, атакующий футбол с активным использованием флангов.

Игру «Валенсии» знаю не настолько хорошо, так как реже смотрю матчи с ее участием. Эта команда нестабильно провела последние игры чемпионата. Но испанские клубы всегда представляют собой грозную силу на евроарене. «Валенсия» - опытный боец и недооценивать ее ни в коем случае не стоит.

Но все же, на мой взгляд, выше шансы у «Аталанты». Эта команда хоть и не располагает топ-звездами, которые могут в одиночку решить судьбу противостояния. Но Гомес, Иличич, Сапата, Муриэль, да и наш Малиновский, способны доставить проблемы любой обороне. Думаю, в этом поединке обе команды забьют, но победу одержат хозяева – 3:1», - сказал Ковалец.

Матч «Аталанта» - «Валенсия» состоится 19 февраля в Милане. Начало в 22:00 по Киеву.

Ранее ожиданиями от матча поделился тренер Джан Пьеро Гасперини.