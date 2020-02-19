Сергей КОВАЛЕЦ: «Малиновский способен доставить проблемы Валенсии»

Известный тренер поделился ожиданиями от матча «Аталанты» и «Валенсии»

  • 19.02.2020 11:13
  • 341 просмотр
  • 1 комментарий
Сергей КОВАЛЕЦ: «Малиновский способен доставить проблемы Валенсии»
© fcbrovar.obolon.ua. Сергей Ковалец

Украинский тренер Сергей Ковалец дал прогноз на предстоящий поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией».

«Стараюсь не пропускать матчи с участием «Аталанты», ведь там играет наш Руслан Малиновский. Даже выходя на замены, Руслан усиливает командные действия команды, которая борется за призовые места Серии А. Всегда находит моменты, старается действовать полезно, обострять игру в атаке. В недавнем выездном матче с «Фиорентиной» Руслан принес победу своей команде. Очень рад за него.

«Аталанта» - это тренерская команда. Отмечу стабильность состава и сыгранность, хороший контроль мяча, комбинационные действия. Присутствует игровой баланс, качественный переход из атаки в оборону – игроки «Аталанты» стараются сразу вступать в отбор. Эта команда играет в агрессивный, атакующий футбол с активным использованием флангов.

Игру «Валенсии» знаю не настолько хорошо, так как реже смотрю матчи с ее участием. Эта команда нестабильно провела последние игры чемпионата. Но испанские клубы всегда представляют собой грозную силу на евроарене. «Валенсия» - опытный боец и недооценивать ее ни в коем случае не стоит.

Но все же, на мой взгляд, выше шансы у «Аталанты». Эта команда хоть и не располагает топ-звездами, которые могут в одиночку решить судьбу противостояния. Но Гомес, Иличич, Сапата, Муриэль, да и наш Малиновский, способны доставить проблемы любой обороне. Думаю, в этом поединке обе команды забьют, но победу одержат хозяева – 3:1», - сказал Ковалец.

Матч «Аталанта» - «Валенсия» состоится 19 февраля в Милане. Начало в 22:00 по Киеву.

Ранее ожиданиями от матча поделился тренер Джан Пьеро Гасперини.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footboom

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    14sergey1953
      14sergey1953, 19.02.2020 11:41
    0
    Так Малиновского, по предварительным прогнозам не ставят в состав, может на замену выйдет.
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 19.02.2020 11:41
    0
    Так Малиновского, по предварительным прогнозам не ставят в состав, может на замену выйдет.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности