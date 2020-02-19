ГАСПЕРИНИ: «У нас есть все, чтобы показать хороший футбол с Валенсией»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча с «Валенсией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Не забывайте, что «Валенсия» обыграла в гостях «Аякс» и «Челси». Это действительно опасный соперник, но мы должны концентрироваться на своей игре. Больных и травмированных у нас нет, и все с нетерпением ждут начала битвы.

Лига чемпионов всегда дарит особые эмоции, и нам надо показать свой лучший футбол. Сейчас у нас есть все для того, чтобы выдать отличный матч. Надо сохранять положительный настрой и не поддаваться эйфории», - сказал Гасперини.

Матч «Аталанта» - «Валенсия» состоится 19 февраля в Милане. Начало в 22:00 по Киеву.

Ранее Гасперини заявил, что Руслан Малиновский может играть в атаке.