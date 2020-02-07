Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Малиновский способен сыграть в атаке»

Перед матчем очередного тура Серии A против «Фиорентины» у «Аталанты» возникли проблемы с рядом травмированных игроков, что практически гарантирует украинскому хавбеку Руслану Малиновскому место в основе.

Правда, тренер Джан Пьеро Гасперини может поставить игрока поближе к атаке.

«Из-за травмированных мне нужно хорошо подумать над вариантами в атаке. Марио Пашалич и Руслан Малиновский могут сыграть в атаке и заменить Иличича и Сапату. Посмотрим перед игрой».

«Гомес, возможно, будет играть форварда», - рассказал Гасперини.

«Аталанта» пока удерживается в топ-4 чемпионата.