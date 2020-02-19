Герта попытается купить Месута Озила

Хавбек «Арсенала» Месут Озил может вернуться в Германию.
В услугах 31-летнего футболиста заинтересована «Герта». Берлинский клуб попытается осуществить трансфер полузащитника в летнее трансферное окно.
В этом сезоне Озил провел 16 матчей в АПЛ, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
В Германии Озил играл за «Шальке» и «Вердер».
Ранее сообщалось, что тренер «Арсенала» Микель Артета летом готов продать Озила.
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Источник — Todomercadoweb
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