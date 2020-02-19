Марко Верратти в матче с Боруссией установил рекорд ПСЖ

Хавбек ПСЖ Марко Верратти установил рекорд ПСЖ по количеству проведенных матчей в еврокубках.
27-летний итальянец сыграл с «Боруссией» (1:2) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Этот матч стал для Верратти 58-м.
Таким образом, полузащитник обошел по этому показателю Поля Ле Гуэна.
Вератти играет за ПСЖ с 2012 года.
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Источник — Opta
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