Томас МЕНЬЕ: «ПСЖ с начала января провел почти 15 матчей!»

Защитник парижан пропустит второй матч с «Боруссией» из-за дисквалификации

  • 19.02.2020 04:58
  • 291 просмотр
  • 0 комментариев
Томас МЕНЬЕ: «ПСЖ с начала января провел почти 15 матчей!»
© УЕФА

Защитник «ПСЖ» Томас Менье прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от дортмундской «Боруссии» (1:2):

«Это была очень напряженная игра. Не стоит забывать, что с начала января мы провели почти 15 матчей. У «Боруссии» было в два раза меньше. Вы видели, что у них было больше свежести и энергии.

«Боруссия» оправдала свою репутацию команды, которая очень сильна дома. Они еще не проигрывали на этом стадионе в текущем сезоне. Что касается нас, нам немного не хватило силы воли, чтобы вырвать ничью.

К сожалению, я пропущу ответный матч из-за дисквалификации. Но в целом ситуация положительная, потому что сейчас у нас намного меньше игроков в лазарете. У нас есть все, чтобы добиться нужного результата. «ПСЖ» дома так же силен, как «Боруссия» здесь».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности