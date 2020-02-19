Томас МЕНЬЕ: «ПСЖ с начала января провел почти 15 матчей!»

Защитник «ПСЖ» Томас Менье прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от дортмундской «Боруссии» (1:2):

«Это была очень напряженная игра. Не стоит забывать, что с начала января мы провели почти 15 матчей. У «Боруссии» было в два раза меньше. Вы видели, что у них было больше свежести и энергии.

«Боруссия» оправдала свою репутацию команды, которая очень сильна дома. Они еще не проигрывали на этом стадионе в текущем сезоне. Что касается нас, нам немного не хватило силы воли, чтобы вырвать ничью.

К сожалению, я пропущу ответный матч из-за дисквалификации. Но в целом ситуация положительная, потому что сейчас у нас намного меньше игроков в лазарете. У нас есть все, чтобы добиться нужного результата. «ПСЖ» дома так же силен, как «Боруссия» здесь».