Лукаш ПИЩЕК: «Это была фантастическая победа! Но в Париже будет нелегко»

Капитан «Боруссии» Д Лукаш Пищек прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:
«Это была фантастическая победа! Мы знаем, что в Париже будет нелегко, но это хорошая отправная точка.
Прежде всего, я горжусь тем, что сегодня снова сделали наши болельщики».
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Источник — УЕФА
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