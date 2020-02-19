Эрлинг ХОЛАНД: «Рад получить награду, но чувствую, что способен на большее»

Форвард «Боруссии» Д забил два гола и назван лучшим игроком матча ЛЧ

  • 19.02.2020 04:17
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Эрлинг ХОЛАНД: «Рад получить награду, но чувствую, что способен на большее»
© УЕФА. Эрлинг Холанд

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, автор дубля и лучший игрок встречи, прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Я рад получить награду, но чувствую, что способен на большее. Мне нужно играть лучше на этом уровне, много работать, чтобы прогрессировать. Результат достаточно опасен для нас, ведь у «ПСЖ» очень сильная команда.

Я хочу быть первым в списке бомбардиров. Что касается второго гола, я долго не думал – просто воспользовался моментом. Это такие моменты, ради которых вы работаете. Это фантастика!»

Холанд стал первым игроком, забившим за разные клубы в одном розыгрыше Лиги чемпионов. У 19-летнего нападающего уже 10 голов – он делит первое место в списке бомбардиров с Робертом Левандовски.

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Источник — УЕФА

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