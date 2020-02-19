МАРКИНЬОС: «ПСЖ забил очень важный гол в свете ответного матча»

Полузащитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от дортмундской «Боруссии» (1:2):
«Мы больше владели мячом в первом тайме, но действовали недостаточно интенсивно с мячом или без него. Мы вообще многое делали плохо.
Они пытались наказать нас за ошибки и максимально эффективно использовали сильного нападающего. Но мы забили очень важный гол в свете ответного матча».
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Источник — УЕФА
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