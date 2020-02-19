Эмре ДЖАН: «У ПСЖ был лишь один или два шанса»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:
«Идеальной игры не бывает. Но это был очень хороший матч, мы отлично защищались.
Сегодня мы доказали, что знаем, как играть в обороне. У ПСЖ был лишь один или два шанса - нелегко этого добиться против такой команды».
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Источник — УЕФА
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