Эмре ДЖАН: «У ПСЖ был лишь один или два шанса»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Идеальной игры не бывает. Но это был очень хороший матч, мы отлично защищались.

Сегодня мы доказали, что знаем, как играть в обороне. У ПСЖ был лишь один или два шанса - нелегко этого добиться против такой команды».