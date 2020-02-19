Томас ТУХЕЛЬ: «ПСЖ играл с небольшим страхом, боязнью ошибиться»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от дортмундской «Боруссии» (1:2):

«Нам не хватало терпения и своевременных действий в атаке. Мы не смогли контрпрессинговать, как планировали, и недостаточно много владели мячом. Когда пришло время голов, я чувствовал, что игра стала более открытой. Мы были близки к тому, чтобы забить второй.

Мы ни о чем не жалеем. Я должен принимать решения перед игрой, и я беру на себя эту ответственность. Никто не может сказать, как бы мы сыграли с другой схемой.

Эта схема обеспечила нам необходимую структуру игры, чтобы атаковать и контролировать матч, действовать высоко. Знаю, когда результат не идеален, то легко говорить, что это ошибка. Другие команды здесь тоже проигрывали. Такое может случится. Для меня это не вопрос структуры, а качества игры.

Мне показалось, что мы играли с небольшим страхом, боязнью ошибиться. Мы должны были найти решение этой проблемы. Холанд очень силен физически, быстр и всегда нацелен на ворота. Думаю, большую часть времени мы хорошо защищались против него».