Холанд забил 10 голов в первых семи матчах Лиги чемпионов. Это новый рекорд

19-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отличился дублем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (2:1).
Таким образом, он забил 10 голов в главном клубном турнире Европы всего за семь первых матчей. Отметим, что Холанд достиг этого показателя намного быстрее, чем любой другой игрок в истории соревнования.
Также не его счету уже 11 голов в семи первых матчах за «Боруссию».
Не стоит забывать, что поединки группового этапа ЛЧ Эрлинг провел в составе «РБ Зальцбурга».
🆑 - Champions League matches played before scoring 10th goal— Gracenote Live (@GracenoteLive) February 18, 2020
7 - @ErlingHaaland
11 - Adriano
11 - Roberto Firmino
11 - Sadio Mané
12 - Simone Inzaghi
12 - Wissam Ben Yedder
12 - Harry Kane#BVBPSG #UCL
Источник — Sport.ua
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