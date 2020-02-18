Холанд забил 10 голов в первых семи матчах Лиги чемпионов. Это новый рекорд

19-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отличился дублем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (2:1).

Таким образом, он забил 10 голов в главном клубном турнире Европы всего за семь первых матчей. Отметим, что Холанд достиг этого показателя намного быстрее, чем любой другой игрок в истории соревнования.

Также не его счету уже 11 голов в семи первых матчах за «Боруссию».

Не стоит забывать, что поединки группового этапа ЛЧ Эрлинг провел в составе «РБ Зальцбурга».