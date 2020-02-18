Холанд забил 10 голов в первых семи матчах Лиги чемпионов. Это новый рекорд

Нападающий «Боруссии Д» продолжает удивлять весь футбольный мир

  • 18.02.2020 23:56
  • 2148 просмотров
  • 9 комментариев
Холанд забил 10 голов в первых семи матчах Лиги чемпионов. Это новый рекорд
© ФК Боруссия Дортмунд. Эрлинг Холанд

19-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отличился дублем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (2:1).

Таким образом, он забил 10 голов в главном клубном турнире Европы всего за семь первых матчей. Отметим, что Холанд достиг этого показателя намного быстрее, чем любой другой игрок в истории соревнования.

Также не его счету уже 11 голов в семи первых матчах за «Боруссию».

Не стоит забывать, что поединки группового этапа ЛЧ Эрлинг провел в составе «РБ Зальцбурга».

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    VVV
    online
    VVV, 19.02.2020 00:39
    0
    14sergey1953, 19.02.2020 00:04
    Холанд уже может готовиться в Испанию.
    Для чого йому той скучний чемпіонат?Скандинави люблять Британію - в АПЛ,однозначно)
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 19.02.2020 00:24
    0
    pike1, 19.02.2020 00:04
    Кто-то там пару дней назад писал что он забивает только середнякам и аутсайдерам в бундеслиге)))
    Так,був один,зі мною ще сперечався і доводив що результати Борусіі Д не змінились,а значить і користі з Холанда немає)
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 19.02.2020 00:14
    0
    pike1, 19.02.2020 00:04
    Кто-то там пару дней назад писал что он забивает только середнякам и аутсайдерам в бундеслиге)))
    Это был эксперт местного пошиба.
    Ссылка
    Юра Вареник
      Юра Вареник, 19.02.2020 00:13
    -1
    а что так можно было?
    Ссылка
    Андрій Луців
      Андрій Луців, 19.02.2020 00:11
    -1
    14sergey1953, 19.02.2020 00:04
    Холанд уже может готовиться в Испанию.
    Ага за 200 млн євро
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 19.02.2020 00:04
    -2
    Холанд уже может готовиться в Испанию.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 19.02.2020 00:04
    +2
    Кто-то там пару дней назад писал что он забивает только середнякам и аутсайдерам в бундеслиге)))
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 18.02.2020 23:58
    +3
    жесть стата у пацана
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 18.02.2020 23:57
    +4
    Ідеальний форвард
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 18.02.2020 23:57
    +4
    Ідеальний форвард
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 18.02.2020 23:58
    +3
    жесть стата у пацана
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 19.02.2020 00:04
    +2
    Кто-то там пару дней назад писал что он забивает только середнякам и аутсайдерам в бундеслиге)))
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 19.02.2020 00:39
    0
    14sergey1953, 19.02.2020 00:04
    Холанд уже может готовиться в Испанию.
    Для чого йому той скучний чемпіонат?Скандинави люблять Британію - в АПЛ,однозначно)
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 19.02.2020 00:24
    0
    pike1, 19.02.2020 00:04
    Кто-то там пару дней назад писал что он забивает только середнякам и аутсайдерам в бундеслиге)))
    Так,був один,зі мною ще сперечався і доводив що результати Борусіі Д не змінились,а значить і користі з Холанда немає)
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 19.02.2020 00:14
    0
    pike1, 19.02.2020 00:04
    Кто-то там пару дней назад писал что он забивает только середнякам и аутсайдерам в бундеслиге)))
    Это был эксперт местного пошиба.
    Ссылка
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