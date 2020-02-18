Судьи УПЛ шесть месяцев готовились к VAR. Обучение прошли 11 человек

22-го февраля в матче «Динамо» - «Ворскла» в УПЛ будет впервые в Украине на полноценной основе использована система VAR. Председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи считает, что арбитры готовы к нововведению.

«Были 6 месяцев активной подготовки судей. В последней части подготовки мы проводили по 8 матчей с VAR. Эти 8 матчей система и судьи отработали очень хорошо. Нужно брать пример с Италии, Германии, Португалии».

«Обучение прошли 4 арбитра и 4 ассистента, которые могут работать с VAR. Плюс Монзуль, Стрилецкая и Ардашева, которые прошли сертификацию на женском чемпионате мира и готовы работать. Всего - 11 человек», - рассказал Лучи.

В каждом туре УПЛ VAR будет работать на двух матчах. Ранее появилось расписание.