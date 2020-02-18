Судьи УПЛ шесть месяцев готовились к VAR. Обучение прошли 11 человек

Арбитры готовы к дебюту

  • 18.02.2020 22:56
  • 503 просмотра
  • 2 комментария
Судьи УПЛ шесть месяцев готовились к VAR. Обучение прошли 11 человек
© ffu.ua

22-го февраля в матче «Динамо» - «Ворскла» в УПЛ будет впервые в Украине на полноценной основе использована система VAR. Председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи считает, что арбитры готовы к нововведению.

«Были 6 месяцев активной подготовки судей. В последней части подготовки мы проводили по 8 матчей с VAR. Эти 8 матчей система и судьи отработали очень хорошо. Нужно брать пример с Италии, Германии, Португалии».

«Обучение прошли 4 арбитра и 4 ассистента, которые могут работать с VAR. Плюс Монзуль, Стрилецкая и Ардашева, которые прошли сертификацию на женском чемпионате мира и готовы работать. Всего - 11 человек», - рассказал Лучи.

В каждом туре УПЛ VAR будет работать на двух матчах. Ранее появилось расписание.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 18.02.2020 23:27
    0
    Zport., 18.02.2020 23:14
    С нашей гнилой фєфєу мы уже сильно отстали от мира. Даже в рашке ВАР уже давно используют на всех матчах чемпионата
    Такой вар и даром нинада, трактовка у всех разная, с какой ноги встал, так и ставят пенали, на экране непонятно симулировал или нет.. Уберут вопиющие ошибки, но возможность влиять на результат никуда не денется. В АПЛ приходится ловить лулзы с решений каждый тур. По запросу в гугле "VAR убивает футбол" можно почерпнуть много нового. Вот фиксацию офсайдов ввели бы и дешевле, и с головой в наших реалиях.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 18.02.2020 23:14
    0
    С нашей гнилой фєфєу мы уже сильно отстали от мира. Даже в рашке ВАР уже давно используют на всех матчах чемпионата
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 18.02.2020 23:27
    0
    Zport., 18.02.2020 23:14
    С нашей гнилой фєфєу мы уже сильно отстали от мира. Даже в рашке ВАР уже давно используют на всех матчах чемпионата
    Такой вар и даром нинада, трактовка у всех разная, с какой ноги встал, так и ставят пенали, на экране непонятно симулировал или нет.. Уберут вопиющие ошибки, но возможность влиять на результат никуда не денется. В АПЛ приходится ловить лулзы с решений каждый тур. По запросу в гугле "VAR убивает футбол" можно почерпнуть много нового. Вот фиксацию офсайдов ввели бы и дешевле, и с головой в наших реалиях.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 18.02.2020 23:14
    0
    С нашей гнилой фєфєу мы уже сильно отстали от мира. Даже в рашке ВАР уже давно используют на всех матчах чемпионата
    Ссылка
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