ВИДЕО. Жаркая встреча команды болельщиками Атлетико

Болельщики мадридского «Атлетико» ярко встретили автобус с игроками своей команды, который направлялись на стадион «Ванда Метрополитано» на матч против «Ливерпуля».
Напомним, сегодня обе команды играют первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов.
Autobús del Atlético de Madrid#UCL Vía @martacasas pic.twitter.com/Ro7ma4TC3I— Carrusel Deportivo (@carrusel) February 18, 2020
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Источник — Sport.ua
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