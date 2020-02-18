Игорь ЦЫГАНЫК: «Миколенко хотят видеть у себя серьезные клубы АПЛ»

Специалист считает, что Евро-2020 может стать решающим моментом для лидеров киевского «Динамо»

  • 18.02.2020 21:20
  • 1271 просмотр
  • 2 комментария
Игорь ЦЫГАНЫК: «Миколенко хотят видеть у себя серьезные клубы АПЛ»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык рассказал, что в летнее трансферное окно киевское «Динамо» может получить серьезные предложения по Виталию Миколенко и Виктору Цыганкову.

«На Миколенко претендуют очень серьезные клубы. Есть интерес, звонили некоторые агенты. Но пока нет реального предложения. 

Все топ-клубы осуществляют трансферы летом. Уверен, что по Миколенко будет очень серьезное предложение, а дальше будет решать клуб. Продавать его или нет. 

По поводу Цыганкова - то же самое. Для этих футболистов Евро-2020 может стать решающим моментом. Миколенко хотят видеть у себя серьезные клубы АПЛ. Если я их назову, то все это разлетится, и все будут очень много об этом говорить», – сообщил журналист в авторской передаче «Циганик Live».

Читайте также: Игорь ЦЫГАНЫК: «Дуэлунд может стать открытием второй части чемпионата»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Циганик LIVE

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Алексей Максименко
    online
      Алексей Максименко, 18.02.2020 21:35
    +1
    Цыган-долбоеб и каркающий педрило!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
      ZAKARPATFAN, 18.02.2020 21:30
    +1
    Ага, Матвиенко тоже.
    Ссылка
    Алексей Максименко
    online
      Алексей Максименко, 18.02.2020 21:35
    +1
    Цыган-долбоеб и каркающий педрило!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 18.02.2020 21:30
    +1
    Ага, Матвиенко тоже.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности