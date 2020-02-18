Игорь ЦЫГАНЫК: «Миколенко хотят видеть у себя серьезные клубы АПЛ»

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык рассказал, что в летнее трансферное окно киевское «Динамо» может получить серьезные предложения по Виталию Миколенко и Виктору Цыганкову.
«На Миколенко претендуют очень серьезные клубы. Есть интерес, звонили некоторые агенты. Но пока нет реального предложения.
Все топ-клубы осуществляют трансферы летом. Уверен, что по Миколенко будет очень серьезное предложение, а дальше будет решать клуб. Продавать его или нет.
По поводу Цыганкова - то же самое. Для этих футболистов Евро-2020 может стать решающим моментом. Миколенко хотят видеть у себя серьезные клубы АПЛ. Если я их назову, то все это разлетится, и все будут очень много об этом говорить», – сообщил журналист в авторской передаче «Циганик Live».
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Источник — Циганик LIVE
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