Игорь ЦЫГАНЫК: «Дуэлунд может стать открытием второй части чемпионата»

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык отметил прогресс датского вингера Миккеля Дуэлунда во время зимнего сбора столичной команды.

«Видно, что «Динамо» очень хорошо готово физически. Команда бежит и накрывает, но прессинг и контрпрессинг в их исполнении все еще неполноценный.

Больше всего на сборе «Динамо» мне понравился Дуэлунд. Такое ощущение, что он соскучился по футболу. Датчанин наслаждался игрой. Травмы испортили ему год карьеры и сейчас он хочет что-то доказать. Много креатива шло как раз от него. Дуэлунд может стать открытием второй части чемпионата», – сообщил журналист в авторской передаче «Циганик Live».

Отметим, что Дуэлунд последний раз играл за «Динамо» в официальном матче в декабре 2018 года.

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