Игорь ЦЫГАНЫК: «Дуэлунд может стать открытием второй части чемпионата»

Специалист считает, что датчанин соскучился по футболу

  • 18.02.2020 19:22
  • 2519 просмотров
  • 6 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Дуэлунд может стать открытием второй части чемпионата»
© ФК Динамо Киев. Миккель Дуэлунд

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык отметил прогресс датского вингера Миккеля Дуэлунда во время зимнего сбора столичной команды.

«Видно, что «Динамо» очень хорошо готово физически. Команда бежит и накрывает, но прессинг и контрпрессинг в их исполнении все еще неполноценный. 

Больше всего на сборе «Динамо» мне понравился Дуэлунд. Такое ощущение, что он соскучился по футболу. Датчанин наслаждался игрой. Травмы испортили ему год карьеры и сейчас он хочет что-то доказать. Много креатива шло как раз от него. Дуэлунд может стать открытием второй части чемпионата», – сообщил журналист в авторской передаче «Циганик Live».

Отметим, что Дуэлунд последний раз играл за «Динамо» в официальном матче в декабре 2018 года. 

Читайте также: Миккель ДУЭЛУНД: «Мы выбили Шахтер и должны выиграть Кубок Украины»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Циганик LIVE

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Gwynbleidd
    online
    Gwynbleidd, 18.02.2020 20:24
    0
    Viktor Kovtun, 18.02.2020 20:22
    А с какого перепугу цигани в футболе начал росбиратся?
    Разбирается, примерно как ты в орфографии
    Ссылка
    Viktor Kovtun
      Viktor Kovtun, 18.02.2020 20:22
    -2
    А с какого перепугу цигани в футболе начал росбиратся?
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 18.02.2020 20:20
    0
    лавное чтобы его не калечили.. а он очень хорош
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
    Gwynbleidd, 18.02.2020 19:58
    0
    Цыганыц выучил и щеголяет новомодным словом контрпрессинг
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 18.02.2020 19:42
    0
    «Видно, что «Динамо» очень хорошо готово физически. Команда бежит и накрывает, но прессинг и контрпрессинг в их исполнении все еще неполноценный.
    /////////////////////
    Может и так. Видимо форму форсируют.
    Только чтобы потом не начался спад и не начали жаловаться.
    Ссылка
    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 18.02.2020 19:26
    0
    100% Я согласен!
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
    Gwynbleidd, 18.02.2020 20:24
    0
    Viktor Kovtun, 18.02.2020 20:22
    А с какого перепугу цигани в футболе начал росбиратся?
    Разбирается, примерно как ты в орфографии
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 18.02.2020 20:20
    0
    лавное чтобы его не калечили.. а он очень хорош
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
    Gwynbleidd, 18.02.2020 19:58
    0
    Цыганыц выучил и щеголяет новомодным словом контрпрессинг
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 18.02.2020 19:42
    0
    «Видно, что «Динамо» очень хорошо готово физически. Команда бежит и накрывает, но прессинг и контрпрессинг в их исполнении все еще неполноценный.
    /////////////////////
    Может и так. Видимо форму форсируют.
    Только чтобы потом не начался спад и не начали жаловаться.
    Ссылка
    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 18.02.2020 19:26
    0
    100% Я согласен!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности