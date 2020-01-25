Миккель ДУЭЛУНД: «Мы выбили Шахтер и должны выиграть Кубок Украины»

Хавбек «Динамо» рассказал о сборах и поделился ожиданиями от второй части сезона

  • 25.01.2020 13:32
  • 366 просмотров
  • 2 комментария
Миккель ДУЭЛУНД: «Мы выбили Шахтер и должны выиграть Кубок Украины»
© ФК Динамо Киев. Миккель Дуэлунд

22-летний датский полузащитник киевского «Динамо» Миккель Дуэлунд поделился впечатлениями от тренировочного процесса на сборе в Турции, а также рассказал о своем голе в контрольном матче против «Вардара» и амбициях на вторую половину сезона.

- У меня все в порядке. Я счастлив снова играть в футбол, — начал Миккель на русском языке.

- Поделись впечатлениями, как проходит учебно-тренировочный сбор для тебя и для команды?
- Думаю, что мы сейчас находимся в прекрасном месте. Уже провели четыре контрольных игры и много тренируемся. Считаю, что это хорошо для нас, ведь во время предсезонной подготовки нужно поработать, к тому же, мы должны добавить в играх.

- На последней тренировке вы занимались в тренажерном зале, делали упражнения на баланс с мячом. Это сложно?
- Думаю, что это отличная тренировка. Я сейчас после 20-минутного занятия на велотренажере, поэтому весь мокрый. Это действительно сложно, но очень важно для меня после перенесенной травмы.

- Какое максимальное количество раз ты сумел набить мяч во время упражнения на баланс?
- Думаю, 10 раз правой ногой и 5 — левой.

- Какой была главная задача на вчерашний матч с «Хайдуком», в котором ты сыграл 45 минут?
- Сейчас мы много тренируемся каждый день, имеем по две тренировки в день или же тренировку и контрольный матч. Поэтому провести на поле даже эти 45 минут — пока достаточно сложно. Тренерский штаб сейчас испытывает различные игровые сочетания, и это очень хорошо, особенно для меня, поскольку я много пропустил и должен снова почувствовать своих одноклубников.

Результаты контрольных игр сейчас могут быть не такими, как нам хотелось бы, но на данный момент это не самое важное. На первом месте сейчас — работа и налаживание игровых связей.

- Какие у тебя были впечатления, когда забил мяч в ворота «Вардара»?
- Я — такой футболист, который любит забивать и участвовать в голевых атаках. Поэтому, когда ты не играешь, этого не хватает. Отличиться голом - очень приятно, даже в товарищеской игре.

- Какие у тебя амбиции на вторую часть сезона?
- Мы говорили об этом в команде. Думаю, сейчас самое важное — сократить дистанцию ​​между нами и «Шахтером» в чемпионате. Также нашей задачей является выиграть Кубок Украины. Мы выбили «горняков» на стадии 1/4 финала и должны завоевать этот трофей.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 25.01.2020 13:51
    0
    Те саме співали блакитні коли суперкубок випадково взяли!!!
    Ссылка
    Forever_young_13_pidor
    online
      Forever_young_13_pidor, 25.01.2020 13:45
    +1
    А теперь соснете у Александрии
    Ссылка
    Forever_young_13_pidor
    online
      Forever_young_13_pidor, 25.01.2020 13:45
    +1
    А теперь соснете у Александрии
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 25.01.2020 13:51
    0
    Те саме співали блакитні коли суперкубок випадково взяли!!!
    Ссылка
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