Швед забил за дубль Селтика в матче с Абердином

Сегодня резервный состав «Селтика» проводит товарищеский матч против «Абердина». После первого тайма счет 3:0 в пользу «Селтика».

Украинец Марьян Швед выше в основе дубля «Селтика» и на 33-й минуте забил третий гол своей команды.

9 февраля Швед впервые за четыре месяца сыграл за основную команду «Селтика».