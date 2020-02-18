Швед забил за дубль Селтика в матче с Абердином

Сегодня резервный состав «Селтика» проводит товарищеский матч против «Абердина». После первого тайма счет 3:0 в пользу «Селтика».
Украинец Марьян Швед выше в основе дубля «Селтика» и на 33-й минуте забил третий гол своей команды.
9 февраля Швед впервые за четыре месяца сыграл за основную команду «Селтика».
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Источник — Sport.ua
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