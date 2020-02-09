Швед впервые за 4 месяца сыграл в составе Селтика

В воскресенье «Селтик» в матче Кубка Шотландии обыграл «Клайд» со счетом 3:0, а украинский вингер Марьян Швед наконец получил игровое время.
Игрок впервые за долгое время попал в заявку, а также впервые с октября вышел на поле. Швед появился на поле на 85-й минуте.
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Источник — Sport.ua
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