Швед впервые за 4 месяца сыграл в составе Селтика

В воскресенье «Селтик» в матче Кубка Шотландии обыграл «Клайд» со счетом 3:0, а украинский вингер Марьян Швед наконец получил игровое время.

Игрок впервые за долгое время попал в заявку, а также впервые с октября вышел на поле. Швед появился на поле на 85-й минуте.

Ранее клуб исключил Шведа из заявки на Лигу Европы.