Бенфика подала заявку на матч с Шахтером

В четверг, 20 февраля, «Шахтер» в Харькове примет «Бенифку» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало матча – в 19:55.
Португальский клуб подал заявку на матч с «Шахтером»:
Вратари: Одиссеас Влаходимос, Миле Свилар, Иван Злобин
Защитники: Алекс Гримальдо, Рубен Диаш, Ферру, Томаш Тавареш, Нуну Тавареш
Полузащитники: Рафа Силва, Пицци, Андреас Самарис, Франко Серви, Адель Таарабт, Флорентину, Шикинью, Давид Тавареш
Нападающие: Харис Сеферович, Карлос Винисиус, Жота, Диего Соуза
Источник — ФК Бенфика
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