Ливерпулю интересны два игрока Арсенала

«Ливерпуль» попытается купить двух игроков «Арсенала» - нападающего Габриэля Мартинелли и полузащитника Букайо Сака.
Как сообщает Football Insider, мерсисайдский клуб намерен подписать обоих молодых талантов этим летом. В то же время, «Арсенал» не хочет расставаться с игроками.
В этом сезоне 18-летний Сака сыграл 24 матча, забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач. 18-летний Мартинелли забил 10 мячей и отдал 4 передачи в 23 матчах за «Арсенал».
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» лидирует в гонке за полузащитником «Норвича» Кантуэллом.
Источник — Football Insider
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