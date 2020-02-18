Ливерпулю интересны два игрока Арсенала

«Красные» нацелились на Мартинелли и Сака

  • 18.02.2020 18:03
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Ливерпулю интересны два игрока Арсенала
© Bleacher Report. Габриэль Мартинелли

«Ливерпуль» попытается купить двух игроков «Арсенала» - нападающего Габриэля Мартинелли и полузащитника Букайо Сака.

Как сообщает Football Insider, мерсисайдский клуб намерен подписать обоих молодых талантов этим летом. В то же время, «Арсенал» не хочет расставаться с игроками.

В этом сезоне 18-летний Сака сыграл 24 матча, забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач. 18-летний Мартинелли забил 10 мячей и отдал 4 передачи в 23 матчах за «Арсенал».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» лидирует в гонке за полузащитником «Норвича» Кантуэллом.

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Источник — Football Insider

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