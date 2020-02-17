Ливерпуль лидирует в гонке за Кантуэллом

Английский «Ливерпуль» намерен выкупить контракт 21-летнего левого полузащитника «Норвича» Тодда Кантуэлла.

Футболистом также интересуются «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити», но «красные» наиболее близки к заключению сделки будущим летом.

В текущем сезоне Кантуэлл провел за «Норвич» 27 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €15 миллионов. Контракт Кантуэлла с «Норвичем» рассчитан до лета 2022-го года.