ПАСИЧ: «Работа с Санжаром – один из ключевых факторов перехода в Карпаты»

Полузащитника Геннадий Пасич прокомментировал свой переход в «Карпаты».

«Очень рад подписать контракт с «Карпатами», ведь это, безусловно, большой клуб. Мы приложим максимум усилий, чтобы сохранить прописку в элите украинского дивизиона. Будем бороться до конца. Процесс адаптации у меня уже прошел, ведь провел трехнедельные сборы вместе с командой. Здесь очень хороший коллектив, все ребята мне помогают, поэтому все замечательно.

Работал раньше с Романом Санжаром в «Олимпике», именно он меня пригласил в «Карпаты», поэтому это был один из ключевых факторов перехода к «зелено-белым». Необычно, что мы с братом впервые будем не в одной команде (улыбается), но это жизнь. Буду пытаться забивать голы и помогать команде одерживать исключительно победы, делать все, что от меня зависит.

К матчу против «Днепра-1» я готов на все 100%, от этого поединка жду положительного результата. Хочу обратиться к болельщикам с просьбой: приходите на стадион, поддерживайте и верьте в нас, мы в долгу не останемся», - сказал Пасич.