Реал нацелился на Фодена

«Реал» нацелился на полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена.
Мадридский клуб хочет воспользоваться тем, что «горожане» получили бан на участие в еврокубках в ближайшие два сезона, в связи с чем ходят слухи, что многие игроки команды покинут клуб в ближайшем будущем.
В этом сезоне Фоден сыграл 12 матчей в чемпионате Англии.
Ранее сообщалось, что «Реал» летом хочет купить Де Брюйне.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sports Mole
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.