Реал нацелился на Фодена

«Реал» нацелился на полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена.

Мадридский клуб хочет воспользоваться тем, что «горожане» получили бан на участие в еврокубках в ближайшие два сезона, в связи с чем ходят слухи, что многие игроки команды покинут клуб в ближайшем будущем.

В этом сезоне Фоден сыграл 12 матчей в чемпионате Англии.

Ранее сообщалось, что «Реал» летом хочет купить Де Брюйне.